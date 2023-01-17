Половодов Юрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловодов Юрий Валентинович

Половодов Юрий Валентинович

avatar

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

15.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1981

Отец: Половодов Валентин Александрович

Мать: Половодова Ольга Сергеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close