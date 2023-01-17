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Половодов Юрий Валентинович
Половодов Юрий Валентинович
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Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
15.05.1981
Пол
Мужской
Отец
Половодов Валентин Александрович
1950 г.р.
Мать
Половодова (Бабайлова) Ольга Сергеевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1981
Отец:
Половодов Валентин Александрович
Мать:
Половодова Ольга Сергеевна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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