Писарев Иван Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Писарев Филипп
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елисавета Иванова
Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова
Рождение ребёнка
08.12.1839
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова
Рождение ребёнка
20.02.1842
Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Писарев Федот Иванов
Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова
Смерть
Неизвестно