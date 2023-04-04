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Писарев Иван Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Писарев Филипп

Мать: Писарева Прасковья Силаева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елисавета Иванова

Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.12.1839

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1842

Сын: Писарев Поликарп Иванов

Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Писарев Федот Иванов

Мать ребёнка: Писарева Февронья Антонова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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