Алтухова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухова Мария Ивановна

Алтухова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтухова Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Алтухов Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область