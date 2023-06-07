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Терентий Калинин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1718 и 1721

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1718 и 1721

Отец: Калина Никитин

Мать: Меланья Аникеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1748