(Юдина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1918
Дата смерти13.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1940
Дочь: Шишкина Нина Петровна
Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1948
Дочь: Зобнева Галина Петровна
Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович
кызыл кия, Кадамжайский район, Баткенская область, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
26.06.1950
Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович
Рождение ребёнка
19.11.1958
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович
Смерть
13.11.1991