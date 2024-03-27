(Юдина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юдина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1918

Дата смерти

13.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1940

Дочь: Шишкина Нина Петровна

Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович

Рождение ребёнка
02.04.1948

Дочь: Зобнева Галина Петровна

Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович

кызыл кия, Кадамжайский район, Баткенская область, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
26.06.1950

Сын: Юдин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович

Рождение ребёнка
19.11.1958

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Юдин Петр Федорович

Смерть
13.11.1991
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