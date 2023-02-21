Петряшов Николай Сергиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшов Сергий
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Рождение ребёнка
19.08.1866 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Петряшова Евфимия Симеонова
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Место жительства
21.08.1866 ст.
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Бракосочетание
Неизвестно
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Смерть
Неизвестно