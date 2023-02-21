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Петряшов Николай Сергиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшов Сергий

Мать: Петряшова Дарья Игнатьева

ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Рождение ребёнка
19.08.1866 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Петряшова Евфимия Симеонова

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Место жительства
21.08.1866 ст.
Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшова Евфимия Симеонова

ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Смерть
Неизвестно
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