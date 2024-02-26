Кастальская Наталья Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальская Наталья Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчарова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завайская Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастальский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастальский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастальский Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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