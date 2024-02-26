Кастальская Наталья Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчарова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завайская Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастальский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастальский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кастальский Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно