Шармар Григорий Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиОколо 1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Агафья
Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
Около 1806