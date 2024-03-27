Садекова Хадичя Ризван Кызы
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Хасянов Ризван Хасян Улы
Мать: Халися Аляутдин Кызы
Рождение ребёнка
26.07.1937
Рождение ребёнка
10.07.1940
Рождение ребёнка
21.07.1946
Рождение ребёнка
13.07.1949
Рождение ребёнка
24.05.1952
Рождение ребёнка
01.06.1954
Рождение ребёнка
08.11.1958
Смерть
Неизвестно