Садекова Хадичя Ризван Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова Хадичя Ризван Кызы

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Хасянов Ризван Хасян Улы

Мать: Халися Аляутдин Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдула Сабитович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдула Сабитович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдула Сабитович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдула Сабитович

Рождение ребёнка
24.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдула Сабитович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдула Сабитович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдула Сабитович

Смерть
Неизвестно

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