Кондрашова Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Х

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1724

Муж: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Харланов-Кондрашов Самсон Евдокимович

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Вихлякова Василиса Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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