Шевкопляс Анатолий Феоктистович
Место рождения
Дата рождения17.11.1936
Дата смерти16.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936
Отец: Шевкопляс Феоктист Емельянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1968
Сын: Шевкопляс Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Шевкопляс Антонина Матвеевна
Смерть
16.06.2004
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
умер в больнице(рак)