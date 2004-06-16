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Шевкопляс Анатолий Феоктистович

Место рождения

Медведовская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.11.1936

Дата смерти

16.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936

Отец: Шевкопляс Феоктист Емельянович

Мать: скрыто настройками приватности

Медведовская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.1968

Сын: Шевкопляс Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Шевкопляс Антонина Матвеевна

Смерть
16.06.2004
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
умер в больнице(рак)

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