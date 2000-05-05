Закиров Касым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Касым

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1927

Дата смерти

05.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927

Отец: Камалетдинов Мухаммадзакир

Мать: Камалова Шамсижихан

Рождение ребёнка
24.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова Аклимэ

Рождение ребёнка
09.07.1957

Дочь: Закирова Нурия

Мать ребёнка: Закирова Аклимэ

Рождение ребёнка
31.10.1959

Дочь: Закирова Эльмира Касымовна

Мать ребёнка: Закирова Аклимэ

Рождение ребёнка
08.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова Аклимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Фарит

Мать ребёнка: Закирова Аклимэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Аклимэ

Смерть
05.05.2000