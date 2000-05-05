Закиров Касым
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1927
Дата смерти05.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927
Отец: Камалетдинов Мухаммадзакир
Мать: Камалова Шамсижихан
Рождение ребёнка
24.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирова Аклимэ
Рождение ребёнка
09.07.1957
Дочь: Закирова Нурия
Мать ребёнка: Закирова Аклимэ
Рождение ребёнка
31.10.1959
Дочь: Закирова Эльмира Касымовна
Мать ребёнка: Закирова Аклимэ
Рождение ребёнка
08.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирова Аклимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закиров Фарит
Мать ребёнка: Закирова Аклимэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закирова Аклимэ
Смерть
05.05.2000