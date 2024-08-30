Усова (Рублёва) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Усов Семён Терентьевич
Рождение ребёнка
13.03.1885
Отец ребёнка: Усов Семён Терентьевич
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: (Усова) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Усов Семён Терентьевич
Смерть
Неизвестно