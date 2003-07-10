(Копылова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1924
Дата смерти10.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1924
Отец: Копылов Георгий
Мать: Копылова Мария
Рождение ребёнка
22.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гетало Борис
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гетало Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гетало Борис
Смерть
10.07.2003