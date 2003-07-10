(Копылова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Копылова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1924

Дата смерти

10.07.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1904 и 1904 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1924

Отец: Копылов Георгий

Мать: Копылова Мария

Рождение ребёнка
22.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гетало Борис

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гетало Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетало Борис

Смерть
10.07.2003
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