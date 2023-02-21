Трубецкaя (Румянцева) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкaя (Румянцева) Дарья Александровна

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Место рождения

Rozd'Alovice Jicin, Czechoslovakia

Дата рождения

18.03.1730

Дата смерти

07.06.1817

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Rozd'Alovice Jicin, Czechoslovakia
Бракосочетание
21.05.1760

Муж: Князь Трубецкой Юрий Никитич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кн. Гагарина Пaраскeвья Юрьевна

Отец ребёнка: Князь Трубецкой Юрий Никитич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кн. Трубецкой Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Князь Трубецкой Юрий Никитич

Смерть
07.06.1817
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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