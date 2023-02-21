Трубецкaя (Румянцева) Дарья Александровна
Место рожденияRozd'Alovice Jicin, Czechoslovakia
Дата рождения18.03.1730
Дата смерти07.06.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Rozd'Alovice Jicin, Czechoslovakia
Бракосочетание
21.05.1760
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кн. Гагарина Пaраскeвья Юрьевна
Отец ребёнка: Князь Трубецкой Юрий Никитич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кн. Трубецкой Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Князь Трубецкой Юрий Никитич
Смерть
07.06.1817
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния