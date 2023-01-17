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Новиков Алексей Иванович

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Место рождения

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Новиков Иван Иванович

Мать: Новикова Евдокия Захаровна

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Новиков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Новиков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
10.11.1929

Дочь: Новикова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
29.08.1936

Дочь: Усова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна

Чаплыгинский р-н, село Юсово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Неонила Федоровна

Смерть
Неизвестно
Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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