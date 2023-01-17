Новиков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Новиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Новиков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Новиков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1929
Дочь: Новикова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
29.08.1936
Дочь: Усова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна
Чаплыгинский р-н, село Юсово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Неонила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно