Арахпаева (Арихбаев) Шаганбике — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арахпаева (Арихбаев) Шаганбике

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Арихбаев Левтер Михайлович

Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Василки Михайловна

Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анделина Михайловна

Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Арихбаев Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Арихбаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович