Арахпаева (Арихбаев) Шаганбике
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Арихбаев Левтер Михайлович
Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Василки Михайловна
Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анделина Михайловна
Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Арихбаев Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Арихбаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Арихбаев Михаил Афендикович