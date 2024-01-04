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Ульяна Пахомова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

24.02.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1862

Муж: Петр Стефанов

В исповедальной ведомости за 1862 год, жена Петра Стефанова 19 лет
Рождение ребёнка
Около ?.07.1869 ст.

Сын: Гавриил Петров

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1871 ст.

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1873 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужскаят губерния
Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
24.02.1877 ст.
Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Умерла от чахотки
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