Ульяна Пахомова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти24.02.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
Около 1862
Муж: Петр Стефанов
В исповедальной ведомости за 1862 год, жена Петра Стефанова 19 лет
Рождение ребёнка
Около ?.07.1869 ст.
Сын: Гавриил Петров
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1871 ст.
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1873 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужскаят губерния
Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
24.02.1877 ст.
Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Умерла от чахотки