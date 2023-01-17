Рухлов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРухлов Сергей Васильевич

Рухлов Сергей Васильевич

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.07.1852

Дата смерти

19.10.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1870 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.10.1918
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close