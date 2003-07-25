Иванова (Ломакина) (Ломакина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ломакина) (Ломакина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

25.07.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1948

Сын: Иванов Пётр

Отец ребёнка: Иванов Степан

Рождение ребёнка
25.04.1955

Дочь: Лиходько (иванова) Ольга

Отец ребёнка: Иванов Степан

Рождение ребёнка
14.08.1960

Сын: Иванов Геннадий

Отец ребёнка: Иванов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Степан

Смерть
25.07.2003