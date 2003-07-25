Иванова (Ломакина) (Ломакина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти25.07.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1948
Сын: Иванов Пётр
Отец ребёнка: Иванов Степан
Рождение ребёнка
25.04.1955
Дочь: Лиходько (иванова) Ольга
Отец ребёнка: Иванов Степан
Рождение ребёнка
14.08.1960
Сын: Иванов Геннадий
Отец ребёнка: Иванов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Степан
Смерть
25.07.2003