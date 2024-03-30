Кузнецов Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лёля

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Молодцова Прасковья

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
29.10.1927

Дочь: Зырянова Александра

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна

Смерть
Неизвестно
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