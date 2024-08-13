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Власова (Власова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Сын: Власов Адриан (Андрей) Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Власова (Власова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Власова (Власова) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Власов Аким Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Власова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Власов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич

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