Власова (Власова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Власов Адриан (Андрей) Яковлевич
Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Власова (Власова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Власова (Власова) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Власова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Власов Яков Васильевич