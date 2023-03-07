Клековкин Петр Иванов
Место рожденияпоч. Федки Луковицы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Клековкин Иван (Ивашко) Авдеев
Мать: не указана
поч. Федки Луковицы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Федки Луковицы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710