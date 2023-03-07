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Клековкин Петр Иванов

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Место рождения

поч. Федки Луковицы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Клековкин Иван (Ивашко) Авдеев

Мать: не указана

поч. Федки Луковицы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Федки Луковицы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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