Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Попов Кирилл Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попов Лаврентий Степанович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1881

Сын: Попов Герасим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попов Лаврентий Степанович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евфросиния Лаврентьевна

Отец ребёнка: Попов Лаврентий Степанович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
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