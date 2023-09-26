Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Попов Кирилл Лаврентьевич
Отец ребёнка: Попов Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
28.02.1881
Сын: Попов Герасим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Попов Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евфросиния Лаврентьевна
Отец ребёнка: Попов Лаврентий Степанович