Ковальчук (Осийчук) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1925
Дата смерти26.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1958
Дочь: Шеметова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ковальчук Иван Игнатьевич
Пальяново, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
26.03.2019