Ковальчук (Осийчук) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Осийчук) Анна Павловна

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Место рождения

Верхи, Волинська область

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

26.03.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхи, Волинська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1958

Дочь: Шеметова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ковальчук Иван Игнатьевич

Пальяново, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
26.03.2019
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