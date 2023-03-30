Семенова Евдокия Дмитриева дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Семенов Филипп Петров сын
Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Семенова Евдокия Петровнп
Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын
Смерть
Неизвестно