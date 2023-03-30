Семенова Евдокия Дмитриева дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Евдокия Дмитриева дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Семенов Филипп Петров сын

Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Семенова Евдокия Петровнп

Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Семенов Павел Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Семенов Герасим Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Семенов Антон Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Семенов Семен Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Стефанов сын

Смерть
Неизвестно
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