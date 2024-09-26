Мазан Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазан Анна Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1913 ст.

Муж: Страшков Михаил Власович

Рождение ребёнка
01.04.1916

Сын: Строжко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Страшков Михаил Власович

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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