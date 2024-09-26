Мазан Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1913 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1916
Сын: Строжко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Страшков Михаил Власович
Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно