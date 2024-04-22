Рау Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРау Владимир Федорович

Рау Владимир Федорович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.06.1900

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close