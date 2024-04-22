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Рау Владимир Федорович
Рау Владимир Федорович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.06.1900
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
1972
Москва
, город федерального значения Москва
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