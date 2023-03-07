Лепилин Иоанн Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепилин Иоанн Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1898 ст.

Жена: Лепилина Анастасия Федоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1901 ст.

Сын: Лепилин Иван Иванов

Мать ребёнка: Лепилина Анастасия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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