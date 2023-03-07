Лепилин Иоанн Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1898 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1901 ст.
Сын: Лепилин Иван Иванов
Мать ребёнка: Лепилина Анастасия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно