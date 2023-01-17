Титов Василий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Дочь: Титова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Надежда Иванова
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252510#18
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Иванова
Смерть
Неизвестно