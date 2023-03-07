Чирков Федор Андреев
Место рождениядер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Чирков Андрей Трофимов
Мать: не указана
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно