Халилуллин Хайрулла
Место рожденияд.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Абдряхимов Халилула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майра
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майра
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майра
Смерть
Неизвестно