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Халилуллин Хайрулла

Место рождения

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Абдряхимов Халилула

Мать: (Абдряхимова) Бадриджамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майра

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майра

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майра

Смерть
Неизвестно

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