Фукин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1907
Дата смерти02.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фукин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.12.1938
Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.12.1944
Сын: Фукин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1946
Сын: Фукин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1948
Дочь: Бирюкова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна
Смерть
02.10.1974