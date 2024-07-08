Фукин Владимир Васильевич 25.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фукин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1907

Дата смерти

02.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1907

Отец: Фукин Василий Платонович

Мать: Фукина (Трубина) Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фукин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Фукин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
17.12.1944

Сын: Фукин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1946

Сын: Фукин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
16.06.1948

Дочь: Бирюкова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Фукина (Сафронова) Клавдия Алексеевна

Смерть
02.10.1974

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