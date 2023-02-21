Нестерова (Нестерова) Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Нестеров Денис Панфилович
Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Панфиловна
Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нестеров Яков (Агупий) Панфилович
Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Степанида Панфиловна
Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена (Алёна) Панфиловна
Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Нестеров Ерофей Панфилович
Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis