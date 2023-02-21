Нестерова (Нестерова) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Нестерова) Татьяна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Нестеров Денис Панфилович

Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Панфиловна

Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Нестеров Яков (Агупий) Панфилович

Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Степанида Панфиловна

Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена (Алёна) Панфиловна

Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Нестеров Ерофей Панфилович

Отец ребёнка: Нестеров Панфил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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