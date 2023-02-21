Пуговкина (Морозова) Праскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина (Морозова) Праскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1903 ст.

Муж: Пуговкин Алексей Максимович

ф.203 оп.780 д.3053 179об-180
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Алексей Максимович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф. 203 оп.780 д.3053 179об-180
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Алексей Максимович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Алексей Максимович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
31.12.1915 ст.

Сын: Пуговкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Алексей Максимович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф. 203 оп. 780 д.4923 257об-258 Комментарий в метрической книге: "выдано 30.12.1963"
Рождение ребёнка
26.09.1917 ст.

Сын: Пуговкин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Алексей Максимович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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