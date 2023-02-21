Курганкин Генадий Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганкин Генадий Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Курганкин Устин

Мать: Курганкина Александра

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