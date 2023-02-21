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Курганкин Генадий Устинович
Курганкин Генадий Устинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1940
Пол
Мужской
Отец
Курганкин Устин
Мать
Курганкина Александра
Около 1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец:
Курганкин Устин
Мать:
Курганкина Александра
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