Эренпрайс (Кондакова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эренпрайс (Кондакова) Лидия

Место рождения

Баргузин

Дата рождения

1900

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кондакова Иван

Мать: не указана

Баргузин
Рождение ребёнка
11.02.1925

Сын: Кондаков Марат

Отец ребёнка: Эренпрайс Лев

Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондаков Вилор

Отец ребёнка: Эренпрайс Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эренпрайс Лев

Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье Кладбище, Москва, Россия (Moscow, Russia)
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