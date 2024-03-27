Эренпрайс (Кондакова) Лидия
Место рожденияБаргузин
Дата рождения1900
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кондакова Иван
Баргузин
Рождение ребёнка
11.02.1925
Сын: Кондаков Марат
Отец ребёнка: Эренпрайс Лев
Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондаков Вилор
Отец ребёнка: Эренпрайс Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эренпрайс Лев
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье Кладбище, Москва, Россия (Moscow, Russia)