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Габдрахимов Габдессалям

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Место рождения

Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1765

Дата смерти

12.02.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1799 по 1840
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
12.02.1840
Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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