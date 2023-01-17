Соколов Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Леонид Михайлович

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Место рождения

Бимери, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.04.1908

Дата смерти

11.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бимери, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1958 по 1981
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
11.05.1981
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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