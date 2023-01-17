Соколов Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.04.1908
Дата смерти11.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1958 по 1981
Смерть
11.05.1981