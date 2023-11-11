Шафаростов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафаростов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафаростов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Шафаростова Валентина Александроана

Рождение ребёнка
26.11.1975

Сын: Шафаростов Виталий Юрьевич

Мать ребёнка: Шафаростова Валентина Александроана

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