Шафаростов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафаростов Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Шафаростова Валентина Александроана
Рождение ребёнка
26.11.1975
Сын: Шафаростов Виталий Юрьевич
Мать ребёнка: Шафаростова Валентина Александроана