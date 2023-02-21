Евдокимов Роман Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1846
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Стефанида Андрианова
Бракосочетание
25.08.1846
Жена: Стефанида Андрианова
Рождение ребёнка
13.04.1851
Сын: Евдокимов Фёдор Романович
Мать ребёнка: Стефанида Андрианова
Рождение ребёнка
10.10.1853
Сын: Евдокимов Николай Романович
Мать ребёнка: Стефанида Андрианова
Смерть
Неизвестно