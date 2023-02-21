Евдокимов Роман Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Роман Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1846

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Стефанида Андрианова

Бракосочетание
25.08.1846

Жена: Стефанида Андрианова

Рождение ребёнка
13.04.1851

Сын: Евдокимов Фёдор Романович

Мать ребёнка: Стефанида Андрианова

Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Евдокимов Николай Романович

Мать ребёнка: Стефанида Андрианова

Смерть
Неизвестно
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