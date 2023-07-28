Перцова (Перцева) (Баранова) Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцова (Перцева) (Баранова) Варвара Никитична

Место рождения

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.11.1891

Дата смерти

24.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891

Отец: Баранов Никита Андреевич

Мать: Баранова Ирина Петровна

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Крещение
30.11.1891
Бракосочетание
20.10.1919

Муж: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович

Рождение ребёнка
04.10.1920

Сын: Перцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1925

Сын: Перцов (перцев) Николай Иванович

Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1928

Сын: Перцов (перцев) Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1931

Дочь: Матвеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.1975