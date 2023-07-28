Перцова (Перцева) (Баранова) Варвара Никитична
Место рождения
Дата рождения25.11.1891
Дата смерти24.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891
Отец: Баранов Никита Андреевич
Мать: Баранова Ирина Петровна
Крещение
30.11.1891
Бракосочетание
20.10.1919
Рождение ребёнка
04.10.1920
Сын: Перцев Иван Иванович
Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович
Рождение ребёнка
04.12.1925
Сын: Перцов (перцев) Николай Иванович
Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович
Рождение ребёнка
07.06.1928
Сын: Перцов (перцев) Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович
Рождение ребёнка
05.09.1931
Дочь: Матвеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.1975