Федора Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Лукьян Иванов

Мать: Дарья Егорова

Смерть
Неизвестно
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