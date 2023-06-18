Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Чернобаев Михаил Федорович

Мать: Марина