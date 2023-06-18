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Алексей Михайлович
Алексей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1988
Пол
Мужской
Отец
Чернобаев Михаил Федорович
1958 г.р.
Мать
Марина
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец:
Чернобаев Михаил Федорович
Мать:
Марина
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