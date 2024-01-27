Аришин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАришин Павел Николаевич

Аришин Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Аришин Николай Николаевич

Мать: Галюга Аришина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Трактор переехал
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close