Лобанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лобанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лобанова Софья Петровна
Рождение ребёнка
?.02.1927
Дочь: Кривоногова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Лобанова Софья Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лобанов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Лобанова Софья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Софья Петровна
Смерть
Неизвестно