Лобанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лобанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лобанова Софья Петровна

Рождение ребёнка
?.02.1927

Дочь: Кривоногова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Лобанова Софья Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лобанов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Лобанова Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Софья Петровна

Смерть
Неизвестно