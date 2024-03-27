Сеит Иванов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Иван Ишметев
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1748
Сын: Амир Сеитов
Мать ребёнка: Калима Бимешева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно