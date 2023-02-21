Ломачевский Асинкрит Асинкритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Поволоцкая Екатерина Асинкритовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1895 по 1900 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Губернатор Томской губернии, генерал-майор.
Смерть
1921