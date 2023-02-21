Ломачевский Асинкрит Асинкритович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломачевский Асинкрит Асинкритович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Поволоцкая Екатерина Асинкритовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
С 1895 по 1900 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Губернатор Томской губернии, генерал-майор.
Смерть
1921
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