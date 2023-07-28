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Красовский Виктор Иосифович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

27.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1930

Отец: Красовский Йозеф (Юзеф Иосиф Iozef) Александрович

Мать: Красовская Татьяна Петровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
кладбище в Грузино, Ленинградская обл.