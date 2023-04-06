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(Астафьева) Антонина Ивановна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

26.02.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1908 ст.

Отец: Астафьев Иван Яковлевич

Мать: Астафьева Анна Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-90ж
Крещение
02.03.1908 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестный отец: Сайкин Игнатий Кузьмич - Самарский мещанин (муж родной тёти) Крестная мать: Астафьева Елизавета Андреевна - Самарская мещанка
Смерть
Неизвестно
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