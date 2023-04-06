(Астафьева) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.02.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1908 ст.
Отец: Астафьев Иван Яковлевич
Воскресенский кафедральный собор Запись №-90ж
Крещение
02.03.1908 ст.
Крестный отец: Сайкин Игнатий Кузьмич - Самарский мещанин (муж родной тёти) Крестная мать: Астафьева Елизавета Андреевна - Самарская мещанка
Смерть
Неизвестно